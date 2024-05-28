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Целые участки фронта ВСУ рухнут из-за прорыва военных ВС РФ на различных направлениях. Об этом пишет Al Mayadeen.
В материале говориться, что у армии РФ хватает сил, чтобы прорывать украинскую оборону на разных направлениях и не отдавать инициативу на поле боя.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Красногоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«И даже без какого-либо «генерального наступления» эта тактика «тысячи мелких порезов» очень опасна для ВСУ, так как обескровливает силы украинской армии, что со временем может привести к обрушению целых участков фронта», — подчеркнули обозреватели.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее сообщалось, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка, Красногоровка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова