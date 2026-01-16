Достижения.рф

На Украине не осталось ни одной целой электростанции

Фото: iStock/zhengzaishuru

Министр энергетики и первый вице-премьер Денис Шмыгаль сообщил о критической ситуации в энергетическом секторе Украины. Он заявил, что в стране не осталось ни одной электростанции, которая не подверглась бы атакам. Об этом пишет РИА Новости.



Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

«Выбиты тысячи мегаватт генерации», — отметил Шмыгаль в Верховной Раде.

По его словам, наиболее сложная ситуация наблюдается в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областях. Несмотря на это, министр уверяет, что энергосистема продолжает функционировать, хотя потребление энергии значительно ограничено.

