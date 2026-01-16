На Украине не осталось ни одной целой электростанции

16 января 2026, 13:02

Фото: iStock/zhengzaishuru

Министр энергетики и первый вице-премьер Денис Шмыгаль сообщил о критической ситуации в энергетическом секторе Украины. Он заявил, что в стране не осталось ни одной электростанции, которая не подверглась бы атакам. Об этом пишет РИА Новости.





Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.





«Выбиты тысячи мегаватт генерации», — отметил Шмыгаль в Верховной Раде.