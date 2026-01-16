Военэксперт Дандыкин: Франция не является главным источником разведданных ВСУ
Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Франция не является основным источником разведывательной информации для ВСУ, несмотря на слова президента страны Эммануэля Макрона о том, что Париж якобы передает две трети всех данных Украине. По его мнению, главными поставщиками остаются США и Германия.
Эксперт в беседе NEWS.ru отметил, что Франция ограничилась поставкой артиллерийских систем «Цезарь» и не предоставляла танки, а заявления Макрона о масштабной поддержке, по его мнению, носят скорее демонстративный характер и направлены на усиление международного престижа страны. Дандыкин добавил, что использование спутниковой системы Starlink в Украине подтверждает, что США продолжают поставлять разведданные, хотя объем и публичность этих поставок могли измениться.
Он подчеркнул, что желание Франции предстать важным игроком на мировой арене часто приводит к «гонимой пропаганде» и завышенным амбициям, которые могут негативно сказаться на позиции страны на международной арене.
