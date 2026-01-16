Военэксперт Дандыкин: Франция не является главным источником разведданных ВСУ

16 января 2026, 12:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Франция не является основным источником разведывательной информации для ВСУ, несмотря на слова президента страны Эммануэля Макрона о том, что Париж якобы передает две трети всех данных Украине. По его мнению, главными поставщиками остаются США и Германия.