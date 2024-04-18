На Украине не придумали запасной план при отсутствии помощи со стороны США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Рада» заявил, что Киев не рассматривает альтернативного плана в случае отсутствия поддержки со стороны США и надеется на успешную реализацию имеющегося плана А.
«Я всегда говорил, что у нас нет необходимости в плане Б, потому что план А предполагает полноценное согласование решений, а не какие-то частичные варианты. Я передал госсекретарю Энтони Блинкену, что у нас нет альтернативного плана, и должен сработать план А», — цитирует Кулебу РИА Новости.Ранее украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что в случае отказа США оказывать помощь Украине, Киев планирует обратиться к странам «Большой семерки» (G7) по «плану Б».
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