На Украине не расследуют дела о пропавших солдатах ВСУ в курском приграничье

02 июня 2025, 06:26

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине долгое время не расследуют дела о пропаже бойцов ВСУ в курском приграничье, в связи с чем их родные не получают компенсации. Об этом сообщает ТАСС.







«Для того, чтобы родные солдата ВСУ получили компенсацию, его должны признать именно погибшим в ходе выполнения задач в украинской армии. Для этого нужна соответствующая справка с места службы военнослужащего, которая выдается лишь по итогу разбирательства и обнаружения останков. Если же на бумагах украинский солдат пропал без вести в тыловом российском районе, то дознаватели просто откладывают дело в долгий ящик», — передает агентсво слова источника в российских силовых структурах.