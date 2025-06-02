На Украине не расследуют дела о пропавших солдатах ВСУ в курском приграничье
На Украине долгое время не расследуют дела о пропаже бойцов ВСУ в курском приграничье, в связи с чем их родные не получают компенсации. Об этом сообщает ТАСС.
«Для того, чтобы родные солдата ВСУ получили компенсацию, его должны признать именно погибшим в ходе выполнения задач в украинской армии. Для этого нужна соответствующая справка с места службы военнослужащего, которая выдается лишь по итогу разбирательства и обнаружения останков. Если же на бумагах украинский солдат пропал без вести в тыловом российском районе, то дознаватели просто откладывают дело в долгий ящик», — передает агентсво слова источника в российских силовых структурах.
По итогу украинские бойцы остаются числиться пропавшими без вести, из-за чего их родные не получают компенсаций. На фоне этого родственники жалуются в соцсетях на то, что командование отказывается признавать солдат погибшими.
В особенности здесь выделяются семьи бойцов из 425-го отдельного штурмового полка. Как оказалось, родственникам предоставляют ложные координаты последнего выхода на связь без вести пропавших.