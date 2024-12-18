На Украине не верят, что Запад отправит туда миротворцев в ближайшее время

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Украина не надеется на то, что Запад отправит миротворцев в ближайшее время. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, его слова приводит украинское издание «Страна».
«Давайте все же без иллюзий жить. Сам факт дискуссии вокруг возможности отправить или контингент, или тренинговые и инженерные войска — это хорошо, что они уже идут. Но, давайте же объективно, безусловно, это очень тяжелые дискуссии», — заявил Подоляк.
По его словам, руководства некоторых стран Запада осознают риски от РФ после окончания горячей фазы конфликта на Украине.
Однако Подоляк отметил, что Россия «без принуждения» не согласится ни на один из сценариев, который ей не придется по нраву.
Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС и экс-премьер Эстонии Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза не обсуждают отправку своих миротворческих войск на Украину, пока там не будут прекращены боевые действия.
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Элина Позднякова