На Украине не верят, что Запад отправит туда миротворцев в ближайшее время

Евросоюз не осознаёт новой реальности, которая связана со скорой инаугурацией новоизбранного американского президента Дональда Трампа, а также с продвижением ВС РФ. Об этом заявил в соцсетях глава МИД Венгрии Петер Сийярто, добавив, что предложение о рождественском перемирии актуально, при том, что Киев его отверг.