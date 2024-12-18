В Европе обсуждают отправку 100 тыс. военных на Украину

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Европейские государства обсуждают отправку на Украину до 100 тысяч военных в случае прекращения огня или заключения мира. Об этом информирует агентство Reuters.
Уточняется, что военнослужащие могут быть отправлены из 5 или 8 стран, в числе которых будет Германия, Франция, Италия, Британия и Польша. Согласно данным аналитиков и официальных лиц, точная численность личного состава будет зависеть от характера миссии, который в настоящее обсуждается в Европейском союзе.
Отмечается, что войска могут насчитывать от 40 до 100 тысяч человек.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Отмечается, что войска могут насчитывать от 40 до 100 тысяч человек.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова