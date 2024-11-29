Песков: размещение миротворцев на Украине возможно лишь с согласия обеих сторон

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков объявил, что размещение миротворцев на Украине возможно только при согласии обеих сторон конфликта.
Данное заявления пресс-секретарь российского лидера сделал в ответ на сообщения о планах отправки иностранных солдат на территорию Украины.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Североатлантический альянс (НАТО) хочет заморозить конфликт, чтобы подготовить Вооруженные силы Украины (ВСУ) к возможному реваншу в будущем, и для этого уже проводит необходимую подготовку. Представители разведки уточнили, что Запад рассматривает реализацию подобного сценария как возможность восстановить боеспособность украинской армии уже развернули тренировочные центры. Их задача — рекрутировать больше одного миллиона украинцев.
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«Размещение миротворцев возможно только с согласованной стороной того или иного конфликта», — обратил внимание Дмитрий Песков.
Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Североатлантический альянс (НАТО) хочет заморозить конфликт, чтобы подготовить Вооруженные силы Украины (ВСУ) к возможному реваншу в будущем, и для этого уже проводит необходимую подготовку. Представители разведки уточнили, что Запад рассматривает реализацию подобного сценария как возможность восстановить боеспособность украинской армии уже развернули тренировочные центры. Их задача — рекрутировать больше одного миллиона украинцев.
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Ольга Енгалычева