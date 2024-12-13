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Отправка польских военных на Украину была бы ошибкой, так как это может быть воспринято Россией как попытка Польши оккупировать Западную Украину. Об этом написал глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера в социальной сети Х.
По его словам, польским солдатам нужно подготавливать «первую линию обороны» в Центральной Европе, по этой причине «экспедиционную» деятельность следует исключить. Севера добавил, что западные государства лучше готовы к отправке войск на Украину, однако соответствующее решение требует международного мандата.
Кремль осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки и не изменит исход происходящего конфликта. Идею об отправке европейских миротворцев российская сторона назвала «крайне опасной темой».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Кремль осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки и не изменит исход происходящего конфликта. Идею об отправке европейских миротворцев российская сторона назвала «крайне опасной темой».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова