На Украине не захотели номинировать Трампа на Нобелевскую премию

08 октября 2025, 15:23

В Раде не хотят номинировать Трампа на Нобелевскую премию

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

В Верховной Раде не набралось достаточного числа депутатов для выдвижения президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом пишут украинские СМИ.