На Украине не захотели номинировать Трампа на Нобелевскую премию
В Верховной Раде не набралось достаточного числа депутатов для выдвижения президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом пишут украинские СМИ.
За соответствующее постановление проголосовали лишь 132 народных депутата.
Ранее агентство Bloomberg писало, что спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф пытается убедить европейских коллег в том, что хозяин Белого дома заслуживает Нобеля.
В свою очередь директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Харпвикен заявил журналистам, что комитет премии «не подвергался никакому прямому политическому давлению».
Сам Трамп ранее заявил, что после возможного возвращения в Белый дом и при принятии ХАМАС его мирного плана число остановленных им войн достигнет восьми.
