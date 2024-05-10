ВСУ перебрасывают резервные подразделения в Харьковскую область

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ВСУ перебросили свои резервные подразделения на волчанское направление Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны Украины.
Отмечается, что подразделения, количество и состав которых не озвучены, направлены в Харьковскую область для усиления обороны.
Ранее украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и соседних населённых пунктов. По данным Госстата Украины, на 2022 год в городе проживало свыше 17 тысяч человек. Читайте об этом подробнее в материале «Радио 1».
Также ранее сообщалось, что российские войска одним ударом уничтожили мост через реку Волчья в районе Волчанска. Это усложнит пути для снабжения украинских группировок на данном участке фронта.
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Ранее украинские власти сообщили об эвакуации жителей Волчанска и соседних населённых пунктов. По данным Госстата Украины, на 2022 год в городе проживало свыше 17 тысяч человек. Читайте об этом подробнее в материале «Радио 1».
Также ранее сообщалось, что российские войска одним ударом уничтожили мост через реку Волчья в районе Волчанска. Это усложнит пути для снабжения украинских группировок на данном участке фронта.
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Анастасия Чинкова