В МИД высказались о создании трибунала против России по Украине
Захарова посчитала создание трибунала против РФ по Украине разрушительной затеей
Инициатива ЕС создать специальный трибунал по делам, связанным с действиями России на Украине, носит разрушительный характер для тех, кто её продвигает, и подрывает принципы международного права.
Об этом 23 октября, отвечая на брифинге на вопрос «Известий», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Это механизм заказного правосудия, который не имеет ничего общего с установлением истины, справедливости, правопорядка. Он задуман для поиска и наказания неугодных. <… > Это абсолютно разрушительная затея для ее создателей, со всякими спецтрибуналами, — сказала дипломат.
Она также предупредила, что любое государство, которое вступит в такой трибунал, будет рассматриваться Россией «как крайне враждебный демарш», что повлечёт «неизбежные последствия». Захарова добавила, что подобные инструменты могут обратиться против любых сторон, включая коллективный Запад и его союзников.
Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва будет настаивать на сохранении и укреплении международного права, несмотря на деструктивные действия западных политиков и стран ЕС.