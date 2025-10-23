В МИД высказались о создании трибунала против России по Украине

23 октября 2025, 14:51

Захарова посчитала создание трибунала против РФ по Украине разрушительной затеей

Фото: istockphoto/ser-alim

Инициатива ЕС создать специальный трибунал по делам, связанным с действиями России на Украине, носит разрушительный характер для тех, кто её продвигает, и подрывает принципы международного права.





Об этом 23 октября, отвечая на брифинге на вопрос «Известий», заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.





«Это механизм заказного правосудия, который не имеет ничего общего с установлением истины, справедливости, правопорядка. Он задуман для поиска и наказания неугодных. <… > Это абсолютно разрушительная затея для ее создателей, со всякими спецтрибуналами, — сказала дипломат.