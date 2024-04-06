На Украине обратились к Сырскому из-за ЧП в ВСУ

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Киев отправляет людей на фронт без должного обучения, что ведет к их гибели. С таким признанием выступил уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью «Суспильным новостям».
Он отметил, что некоторые ребята были мобилизованы и уже через несколько дней оказались на передовой линии, где погибли.
Лубинец задал вопрос, не было ли наказания для тех, кто допустил такие ситуации.
По его мнению, главнокомандующий Александр Сырский должен обеспечить как минимум трехмесячную подготовку перед отправкой на фронт. Он также выступил за привлечение к ответственности виновных лиц в уже известных случаях.
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Лубинец задал вопрос, не было ли наказания для тех, кто допустил такие ситуации.
По его мнению, главнокомандующий Александр Сырский должен обеспечить как минимум трехмесячную подготовку перед отправкой на фронт. Он также выступил за привлечение к ответственности виновных лиц в уже известных случаях.
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Артем Кузьмин