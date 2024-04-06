WSJ: Из-за острого дефицита снарядов ВСУ вынуждены искать их по болотам

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Украинские части испытывают острую нехватку боеприпасов. Из-за этого командиры ВСУ заставляют солдат искать неразорвавшиеся снаряды , в том числе российские, по лесам и болотам, чтобы затем их использовать.
Об этом пишут обозреватели журнала The Wall Street Journal. Издание приводит слова 36-летнего военнослужащего ВСУ Максима Полюховича, который рассказал, что ему приходится бродить по болотам и пересекать минные поля в поисках снарядов. По словам военного, снарядный голод растёт и ему приходится отправляться на поиски боеприпасов почти каждый день.
Артиллерия ВСУ из-за дефицита снарядов вынуждена прибегать к режиму жёсткой экономии, отмечают авторы публикации. По их словам, «мусорщик Полюхович» сумел раздобыть уже около 14 тысяч артиллерийских боеприпасов, в том числе российских.
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Александр Бойцов