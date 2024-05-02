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Украинские военные заявили, что насильно мобилизованные новобранцы практически бесполезны для ВСУ. Об этом сообщает портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR).
Один из военных по имени Константин рассказал журналистам, что принуждаемые к службе действительно менее полезны, чем профессиональные военные или добровольцы. Если человека перехватили на улице, когда он шёл в магазин, то от него вряд ли будет какая-то польза на фронте, подчеркнул боец ВСУ.
Ранее украинский военнопленный Борис Мерва заявил, что украинские военкомы насильно мобилизуют даже тех людей, у которых есть серьёзные проблемы со здоровьем. Его, в частности, мобилизовали после двух микроинсультов, травмы головы и с варикозным расширением вен.
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Анастасия Чинкова