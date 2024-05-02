На Украине сообщили о боевых действиях в черте Часова Яра

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Бои дошли до городской черты Часова Яра, пишет Telegram-канал «Политика Страны».
Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Сергей Чаус. По его словам, несмотря на эвакуацию, в городе остаётся порядка 700 человек, большинство из которых — пожилые люди. За последнюю неделю из города никто не уезжал.
Ранее британские эксперты сообщали, что Украина боится потерять Часов Яр, потому что его взятие ВС РФ позволит атаковать маршруты снабжения украинской армии. По их мнению, ситуация с городом осложняется нагрузкой на систему ПВО Украины.
В четверг в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль Бердычи в ДНР. Сейчас населённый пункт держит под контролем группировки войск «Центр».
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Ранее британские эксперты сообщали, что Украина боится потерять Часов Яр, потому что его взятие ВС РФ позволит атаковать маршруты снабжения украинской армии. По их мнению, ситуация с городом осложняется нагрузкой на систему ПВО Украины.
В четверг в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль Бердычи в ДНР. Сейчас населённый пункт держит под контролем группировки войск «Центр».
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Алёна Самарева