ВСУ задействовали резервы из-за патовой ситуации у Очеретино

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В ВСУ сообщили о задействовании резервов из-за сложной ситуации у Очеретино, пишет ТАСС.
По словам представителя бригады ВСУ «Хортица» Назара Волошина, ВСУ из последних сил пытаются удержать Очеретино под Авдеевкой. Для этого из резерва были выведены дополнительные силы и средства.
Военнослужащий добавил, что российская армия имела на данном участке фронта «определенный тактический успех».
Незадолго до этого представитель бригады подтвердил частичный выход украинских боевиков из Очеретино. Он отметил, что ВС РФ смогли прорваться и закрепиться в поселке.
Ранее в Минобороны России заявили, что российская армия взяла под контроль Бердычи в ДНР. На данный момент населённый пункт держит под контролем группировка войск «Центр».
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Военнослужащий добавил, что российская армия имела на данном участке фронта «определенный тактический успех».
Незадолго до этого представитель бригады подтвердил частичный выход украинских боевиков из Очеретино. Он отметил, что ВС РФ смогли прорваться и закрепиться в поселке.
Ранее в Минобороны России заявили, что российская армия взяла под контроль Бердычи в ДНР. На данный момент населённый пункт держит под контролем группировка войск «Центр».
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Алёна Самарева