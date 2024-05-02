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ВСУ задействовали резервы из-за патовой ситуации у Очеретино

02 мая 2024, 15:43
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

В ВСУ сообщили о задействовании резервов из-за сложной ситуации у Очеретино, пишет ТАСС.
По словам представителя бригады ВСУ «Хортица» Назара Волошина, ВСУ из последних сил пытаются удержать Очеретино под Авдеевкой. Для этого из резерва были выведены дополнительные силы и средства.

Военнослужащий добавил, что российская армия имела на данном участке фронта «определенный тактический успех».



Незадолго до этого представитель бригады подтвердил частичный выход украинских боевиков из Очеретино. Он отметил, что ВС РФ смогли прорваться и закрепиться в поселке.

Ранее в Минобороны России заявили, что российская армия взяла под контроль Бердычи в ДНР. На данный момент населённый пункт держит под контролем группировка войск «Центр».

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#украина
#россия
#спецоперация
На Украине сообщили о боевых действиях в черте Часова Яра
02 мая 2024, 16:02

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бои дошли до городской черты Часова Яра, пишет Telegram-канал «Политика Страны».
Об этом сообщил глава городской военной администрации (ГВА) Сергей Чаус. По его словам, несмотря на эвакуацию, в городе остаётся порядка 700 человек, большинство из которых — пожилые люди. За последнюю неделю из города никто не уезжал.

Ранее британские эксперты сообщали, что Украина боится потерять Часов Яр, потому что его взятие ВС РФ позволит атаковать маршруты снабжения украинской армии. По их мнению, ситуация с городом осложняется нагрузкой на систему ПВО Украины.

В четверг в Минобороны России сообщили, что российские военнослужащие взяли под контроль Бердычи в ДНР. Сейчас населённый пункт держит под контролем группировки войск «Центр».

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#россия
#украина
#спецоперация
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Военные ВСУ признали бесполезность насильно мобилизованных
ERR: украинские военные признают, что мобилизованные бесполезны для ВСУ
02 мая 2024, 15:19

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские военные заявили, что насильно мобилизованные новобранцы практически бесполезны для ВСУ. Об этом сообщает портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR).
Один из военных по имени Константин рассказал журналистам, что принуждаемые к службе действительно менее полезны, чем профессиональные военные или добровольцы. Если человека перехватили на улице, когда он шёл в магазин, то от него вряд ли будет какая-то польза на фронте, подчеркнул боец ВСУ.

Ранее украинский военнопленный Борис Мерва заявил, что украинские военкомы насильно мобилизуют даже тех людей, у которых есть серьёзные проблемы со здоровьем. Его, в частности, мобилизовали после двух микроинсультов, травмы головы и с варикозным расширением вен.

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#мобилизация
#всу
#украина
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Украинские боевики отступили с позиций под Авдеевкой
Кимаковский: ВСУ отступили с позиций у Архангельского под Авдеевкой
02 мая 2024, 15:18

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украинские боевики отступили с позиций у Архангельского под Авдеевкой в ДНР, пишет ТАСС.
Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский. По его словам, украинские военнослужащие не выдержали напора российской артиллерии и натиска Воздушно-космических сил страны под населенным пунктом. Он подчеркнул, что украинская армия понесла на этом участке фронте очень большие потери.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что российские военные взяли под контроль Бердычи в ДНР. В настоящее время населенный пункт держит под контролем группировки войск «Центр».

В оборонном ведомстве подчеркнули, что со взятием Бердычей ВС РФ серьезно улучшили положение в районе ведения боевых действий.

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#спецоперация
#вс рф
#авдеевка
#днр
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SHOT: экс-адвокат Ефремова не может ходить после ранения в зоне СВО
02 мая 2024, 15:04

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев не может ходить после тяжелого ранения в зоне спецоперации.
Об этом рассказал Telegram-канал SHOT. По его данным, Пашаева перевезли из Макеевки в одну из московских клиник с тяжелым ранением ноги и контузией.

Из-за травм поясницы и ноги Пашаев не может ходить. На данный момент врачи не дают прогнозов, получится ли восстановить опорно-двигательную функцию экс-адвоката полностью, пишет SHOT.

Эльман Пашаев получил ранение в зоне проведения специальной военной операции в понедельник. Он пострадал при атаке дрона во время разведки местности под Угледаром.

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#спецоперация
#адвокат
#больница
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Журналист Хейсканен: «Украина убивает мирное население»
02 мая 2024, 14:41

Фото: iStock/undefined undefined

Независимый финский журналист Костя Хейсканен заявил о том, что украинские военные убивали мирных жителей, в том числе в ДНР.
«Я обращаюсь к президенту Финляндии Александру Стуббу, к другим финским журналистам и ко всему правительству Финляндии, чтобы они открыли глаза и увидели наконец, что Украина убивает мирное население», — добавил в беседе с RT Хейсканен.

А политолог Сергей Марков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, подчеркнул процесс развала украинской армии.

«Сейчас все цитируют, что Лукашенко призвал Запад заключить мирное соглашение. Но главное в заявлении Лукашенко совсем другое. Он заявил, что знает настроения украинских военных: им очень надоела эта война. Лукашенко с опорой на данные своей разведки говорит, что украинская армия скоро начнёт разваливаться», — приводит «Царьград» слова Маркова.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины подтвердили частичный выход из Очеретино.

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#армия
#украина
#население
#политолог
#всу
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ВСУ подтвердили частичную потерю Очеретино
02 мая 2024, 14:31

Фото: iStock/JARAMA

Вооружённые силы Украины подтвердили частичный выход из Очеретино, пишет РИА Новости.
Об этом заявил представитель бригады ВСУ «Хортица» Назар Волошин в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, одна часть Очеретино находится под контролем российской армии, идут тяжёлые бои.

Неделю назад сообщалось, что ВСУ оставили Очеретино без распоряжения военного командования, в итоге ВС РФ сразу заняли населенный пункт.

Как ранее отмечал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, после того, как ВСУ оставят позиции в районе Очеретино, им будет сложно остановить наступление российской армии.

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#украина
#россия
#спецоперация
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Десятый уроженец Дагестана стал Героем России с начала спецоперации
Меликов: полковника Магомеджанова посмертно удостоили звания Героя РФ
02 мая 2024, 14:15

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Десятый уроженец Дагестана получил звание Героя России с начала спецоперациии. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меликов.
Отмечается, что посмертно звание получил полковник Магомедали Магомеджанов. Мужчина была заместителем командующего 18-армией. Он погиб 14 февраля текущего года.

Указ о присвоении звания военному подписал президент России Владимир Путин.

Глава Дагестана заявил, что Магомеджанов был настоящим патриотом, который вёл в бой своё подразделение и поддерживал моральный дух бойцов.

Меликов добавил, что россияне будут помнить и чтить память этого мужественного человека.

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#россия
#дагестан
#герой россии
#сво
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Ящик с тротилом нашли в подвале заброшенного дома под Херсоном
02 мая 2024, 14:04

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Крупный схрон с боеприпасами нашли в подвале заброшенного дома в Херсонской области, пишет «Лента.ру».
Ящик с боеприпасами обнаружили полицейские совместно с бойцами спецподразделения Росгвардии, заявили в пресс-службе МВД РФ.

Отмечается, что силовики извлекли из тайника 100 единиц боеприпасов, общим весом 25 килограммов. Их уничтожили путем подрыва накладным зарядом. Как рассказали в ведомстве, работа по выявлению хранилищ с оружием и боеприпасами в регионе продолжается.

Ранее сообщалось, что силовики нашли схрон с оружием и боеприпасами на чердаке в селе Обильное Мелитопольского района. Там находились гранатомет, два автомата Калашникова, 500 патронов калибра 5,45 мм и различные гранаты.

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#херсонская область
#боеприпасы
#росгвардия
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На Западе заговорили о скором крупном прорыве ВС РФ
Полковник Райснер: ВС РФ в скором времени могут совершить крупный прорыв
02 мая 2024, 13:46

Фото: iStock/SergeyVButorin

Активное продвижение российских войск в зоне СВО может перерасти в крупный прорыв, подобного которому не было уже год. Об этом австрийский полковник Маркус Рейснер заявил в интервью изданию Zeit.
Он подчеркнул, что при худшем раскладе событий повышается угроза локального обрушения украинского фронта.

Также полковник отметил, что главной причиной кризиса украинской армии, помимо катастрофического состояния оборонительных сооружений и нехватки вооружения, стала нехватка личного состава и доминирование в небе авиации ВВС России.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило об освобождении населённого пункта Бердычи в ДНР.

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#вс рф
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