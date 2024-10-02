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Западные союзники Киева отказываются передать ему дальнобойные ракеты и обеспечить защиту республики с воздуха, поэтому они являются инфантильными. Об этом в рамках форума по безопасности в Варшаве заявил замминистра обороны Украины Александр Балануца.
«Иногда мне кажется, что коллективный Запад до определенной степени полон инфантилизма и неких идей. Должны ли мы задавать вопрос, имеет ли Украина право делать то или это?» — задался вопросом Балануца.Он добавил, на Западе сомневаются, что Украина имеет право на членство в альянсе, а также есть сомнения в возможности ударов вглубь России западными вооружениями.
Глава киевского режима Владимир Зеленский просит у Запада дальнобойные ракеты, но сталкивается с постоянными отказами.
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Никита Кротов