Подпольщик Лебедев: ВС РФ поразили паром в Одесской области

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Бойцы ВС РФ поразили паром с военным грузом и терминал под Одессой вблизи границы с Румынией. Об этом пишет у себя в Telegram-канале пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«В результате взрыва поврежден сам терминал и один из паромов. Уничтожена техника, и была слышна мощная детонация боекомплекта. Раненых и погибших эвакуировали на румынскую территорию пограничными катерами», — говорится в сообщении.Лебедев добавил, что, по неподтвержденной информации, на паромах было помимо военного имущества еще и имущество иностранных наемников, чья задача была сопроводить технику в подразделения Украины.
Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. Российские власти отмечали, что военные грузы для Украины будут законной целью ВС РФ.
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Никита Кротов