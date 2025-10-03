Украинец ударил ножом полицейского при проверке военных документов
На Украине зафиксировали второй за два дня случай нападения с ножом на сотрудников полиции, помогающим ТЦК с мобилизацией граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Кировоградской области.
В Елизаветграде 47-летний мужчина ранил ножом полицейского во время проверки документов о постановке на воинский учёт.
Инцидент произошёл 3 октября. По данным ведомства, полицейские совместно с сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) проводили проверку, в ходе которой подозреваемый напал с ножом. Пострадавшего полицейского госпитализировали. Нападавший задержан, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Это уже второй подобный случай за двое суток. Накануне, 2 октября, в Кривом Роге (Днепропетровская область) мужчина ранил ножом двух сотрудников ТЦК во время аналогичной проверки документов.
Сотрудники полиции и военкоматов на Украине участвуют в мобилизационных мероприятиях, включая выявление и доставку граждан, уклоняющихся от службы, в пункты комплектования.
