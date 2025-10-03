Украинец ударил ножом полицейского при проверке военных документов

03 октября 2025, 20:17

Фото: iStock/olegda88

На Украине зафиксировали второй за два дня случай нападения с ножом на сотрудников полиции, помогающим ТЦК с мобилизацией граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции Кировоградской области.