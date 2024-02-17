Зеленский прокомментировал решение оставить Авдеевку

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о решение отступить от Авдеевки. Об этом пишет издание «РБК-Украина».
Он подчеркнул, что такое решение было принято из-за возникающего риска попасть в окружение.
Зеленский также заявил, что в настоящее время Украину ограничивает лишь дальность и достаточность средств поражения. Однако, по его словам, ситуация зависит не только он Киева, что сложившаяся ситуация подтверждает.
Кроме того, президент указал на то, что ВСУ страдают от недостатка вооружения, в частности, артиллерии и средств дальнего поражения.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский анонсировал решение вывести украинские войска из Авдеевки. После этого солдаты ВС РФ водрузили несколько российских флагов в центре населённого пункта.
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Зеленский также заявил, что в настоящее время Украину ограничивает лишь дальность и достаточность средств поражения. Однако, по его словам, ситуация зависит не только он Киева, что сложившаяся ситуация подтверждает.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский анонсировал решение вывести украинские войска из Авдеевки. После этого солдаты ВС РФ водрузили несколько российских флагов в центре населённого пункта.
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Анастасия Чинкова