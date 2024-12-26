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При отсутствии стабильности на фронте, а также жесткой позиции Кремля ведение переговоров между Россией и Украиной невозможно. Об этом заявил украинский политолог Владимир Фесенко, передает Der Spiegel.
Он пояснил, что у избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа пока нет настоящего мирного плана. По словам Фесенко, Кремль занял крайне жесткую позицию, что также затрудняет начало переговоров.
Политолог выразил мнение, что глава российского государства Владимир Путин уверен в победе к концу 2024 или в начале 2025 года.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Политолог выразил мнение, что глава российского государства Владимир Путин уверен в победе к концу 2024 или в начале 2025 года.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова