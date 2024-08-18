На Украине объявили эвакуацию в трех городах

Фото: istockphoto/Jakub Laichter
Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила эвакуацию в трех городах ДНР, которые пока находятся под контролем ВСУ, — в Красноармейске (украинское название Покровск), в Димитрове (Мирноград) и в Селидово. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Жителей просят уехать из-за приближающейся линии фронта, говорится в сообщении.
«Обращаюсь к жителям населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта. Прежде всего это Покровск, Мирноград, Селидово. Прошу вас эвакуироваться. Если вы не вовлечены в оборону населенных пунктов, то должны выехать в более безопасные регионы», — написала Верещук.Ранее с похожими заявлениями выступили депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая и глава Красноармейской городской военной администрации Сергей Добряк.
До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что вторжение ВСУ на территорию Курской области окажет влияние на последующий ход украинского конфликта, причем изменения будут не в пользу Киева.
Читайте также:
Журналист Боуз: Вторжение ВСУ в Курскую область изменит ход конфликта
Стало известно о влиянии боев под Курском на поставки для ВСУ оружия Запада
Спецназ «Ахмат» остановил противника на своем участке на Курском направлении
Данил Пономарев