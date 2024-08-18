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Вторжение Вооружённых сил Украины (ВСУ) на территорию Курской области окажет влияние на последующий ход украинского конфликта. Причём изменения будут не в пользу Киева.
Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз. На свой странице в социальной сети Х он написал, что ВСУ окончательно истощат в ходе боевых столкновений на территории российского региона свои критически важные ресурсы, а отношение к соседней стране в России только ужесточится. Кроме того, по мнению репортёра, усугубится неспособность Киева защитить себя на востоке, где наступление российских войск набирает обороты.
Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа. По оценке командира спецназа «Ахмат» генерал-майора Апты Алаудинова, численность подразделений ВСУ, участвовавших в наступательной операции, составила 11,6 тысячи человек. В настоящее время продвижение противника в российском регионе остановлено.
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Александр Бойцов