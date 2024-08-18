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Спецназ «Ахмат» остановил противника на своем участке на Курском направлении

18 августа 2024, 15:30
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Противник остановлен на всем участке на курском направлении, где находится спецназ «Ахмат», проинформировал в своем Telegram-канале генерал-майор Апты Алаудинов.
«По всему периметру, где мы есть, противник, в принципе, остановлен. Противник предпринимает отчаянные попытки прорвать тот участок, где мы находимся», — доложил военный.

Начальник спецназа «Ахмат» уточнил, что бойцы уничтожили боевую бронированную машину украинских боевиков.



Бои в приграничье Курской области продолжаются с 6 августа, когда ВСУ попытались прорваться вглубь российских территорий. По оценкам экспертов, Украина пошла на отчаянный шаг, который может привести к краху киевского режима.

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В Минобороны назвали количество потерь ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ потеряли за время боёв в Курской области свыше 3460 военных
18 августа 2024, 14:59

Фото: istockphoto/zabelin

За время боевых действий в курском приграничье общее количество потерь ВСУ в живой силе составило свыше 3460 военнослужащих. В большинстве своём это наиболее подготовленные и мотивированные бойцы элитных бригад противника.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Кроме того, в ходе боёв на территории региона российскими войсками были уничтожены 50 украинских танков и 45 бронетранспортёров.

Украинские войска вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов оценил численность войск противника, задействованных в операции, в 11,6 тысячи человек. В настоящее время продвижение ВСУ на территории российского региона остановлено.

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Мэр Львова Садовый: нападение ВСУ на Курскую область имеет «страшную цену»
18 августа 2024, 14:51

Фото: istock / N-sky

Вторжение ВСУ в Курскую область имеет «страшную цену». Такое заявление сделал мэр города Львов Андрей Садовый в соцсетях.
К посту Садовый прикрепил фотографии похорон украинских военнослужащих. По словам чиновника, один из них погиб в Сумской области, второй — в Курской, третий — в Луганской Народной Республике.

Садовый призвал помнить тех, кто расплачивается за решения командиров.

Ранее бывшие бойцы ВСУ из отряда Кривоноса выразили готовность выдвинуться в Курск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

ВСУ атаковали российский регион утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону, а также нанесли массированный удар по мирным районам.

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Ветеран СВО, старший лейтенант Гришин рассказал о службе по контракту
18 августа 2024, 13:43

Фото: Минобороны РФ

Ветеран спецоперации, старший лейтенант Павел Гришин рассказал о службе по контракту и карьере военного.
«Были у меня такие моменты, что везение, оно не всегда везение. Я верю в ангела-хранителя, который есть у каждого человека. У нас в подразделении был свой батюшка, свой священник. Это очень помогало, очень вдохновляло духовно», — сказал военнослужащий.
Чувство патриотизма Павлу привил дедушка, который в 14-15 лет был участником Великой Отечественной Войны.

Карьера военного началась со срочной службы. После года армии Павел остался служить в этой же бригаде по контракту.
«Достаточно долго послужил, уже поехал учиться на снайперов, в снайперскую школу. Я хорошо стрелял», — рассказывает ветеран.
В специальной военной операции Гришину приходилось служить и стрелком, и огнеметчиком, и снайпером — в зависимости от ситуации и поставленных задач.
«Знакомившись с ребятами уже других национальностей, вероисповеданий, я начал понимать, будет это дагестанец, или армянин, или чеченец — мы все делаем одну работу, мы все выполняем задачи во благо Родины. Общая задача превратилась в общую веру», — отметил военный.
Он рассказал, как перед его группой была поставлена задача проникнуть в тыл противника, чтобы передать артиллерии координаты и данные о противнике. После выполнения задачи группа была замечена вражеским БПЛА.
«По нам был открыт массированный огонь с минометов, с артиллерии. Благодаря нашей подготовке мы смогли выйти из-под этого огня, сохранить себе жизнь. Не обошлось и без травм. Получил я в этой операции ранение. Потерял слух и зрение вследствие сильной контузии близкого разрыва снаряда. Но ребята, которые находились со мной в группе, они помогли мне оттуда выбраться», — рассказал Павел.
После этого Гришин провел в госпиталях полтора года, медики поставили его на ноги.

После реабилитации ветеран занимается военно-патриотическим воспитанием детей и молодёжи, проводит «Уроки мужества».
«Я прошёл бесплатные курсы от государства по навыкам и коммуникациям общения с детьми и молодёжью на базе Государственного университета просвещения. Сейчас прохожу переподготовку высшего образования на педагога "Основы безопасности и защиты Родины", который будет введён с 1 сентября во всех школах. И всё это предоставило государство бесплатно именно участникам СВО», — отметил военный.
Он добавил, что его дети пользуются льготами, в том числе бесплатным детским садом, бесплатным питанием в школе. Старший сын Павла ездит в лагеря бесплатно.
«И я очень рад тому, что мои дети участвуют в этой программе и используют все социальные гарантии», — заключил ветеран СВО.
Узнать как заключить контракт с Минобороны РФ, получить информацию о регулярных и дополнительных выплатах, надбавках и льготах можно на сайте контрактмо.рф и по телефону: 7 495 990 7777.

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Лукашенко: Путин и российские войска «снесут украинцев» в Курской области
18 августа 2024, 13:32

Фото: сайт Кремля

Российские войска и Владимир Путин «снесут украинских военных», вторгшихся в Курскую область. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В разговоре с информационным агентством БелТА белорусский лидер задался вопросом, зачем вообще украинская армия атаковала российский регион и теряет там самых подготовленных элитных бойцов. По его мнению, операция ВСУ в Курской области обречена на провал, равно как неизбежно поражение Украины и на других участках фронта.

«Империю эту ещё никто и никогда не побеждал и не победит», — сказал Лукашенко, имея ввиду Россию.
Белорусский президент подчеркнул, что украинцы и сами это осознают. Уходя на фронт, они понимают, что идут в одну сторону. По мнению Лукашенко, дальнейшая эскалация конфликта может привести к печальному итогу для украинской государственности.

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#операция
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«Страдают невинные люди»: Экс-бойцы ВСУ заявили о готовности биться против Киева
Бывшие бойцы ВСУ из отряда Кривоноса выразили готовность выдвинуться в Курск
18 августа 2024, 13:21

Фото: istock / Vladislav Stepanov

Бывшие бойцы ВСУ из отряда имени Максима Кривоноса заявили о готовности выдвинуться в Курскую область и принять участие в боях против украинской армии и западных наемников. Об этом члены отряда рассказали изданию РИА Новости.
Солдат с позывным Борзый заявил, что они готовы выступить против ВСУ под Курском по причине того, что те «воюют не против военных, а против мирного населения». Его сослуживец с позывным Змей согласился с ним и также заявил о готовности помочь.

Боец с позывным Прометей рассказал, что у него в Курске живет бабушка, а в Коренево дедушка, куда ВСУ уже зашли.

«Для меня это шокирующая новость, конечно же... Меня это очень потрясло... Я знаю то, что все придет в порядок, что их выбьют оттуда», — добавил он.
Ранее сообщалось, что российские войска начали штурм Торецка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#новости
#всу
#солдат
#курская область
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Российские войска начали штурм Торецка
18 августа 2024, 12:42

Фото: istockphoto/zabelin

Российские войска приступили к штурму Торецка в Донецкой Народной Республике. Части Вооружённых сил РФ атакуют город сразу с трёх направлений.
Об этом сообщает телеграм-канал «Военное обозрение». Кроме пехоты, в штурме принимают участие несколько единиц боевой техники. По словам военкоров, на всех участках идут тяжёлые бои, а противник оказывает упорное сопротивление.

О том, что российские войска приступили к штурму Торецка, стало известно в начале августа. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал тогда, что город с двух сторон зажимается «в клещи» российскими подразделениями, в то время как части ВСУ отодвигают свои передовые позиции к центру города.

По мнению военных экспертов, Торецк очень важен для Вооружённых сил РФ с точки зрения логистики, потому они и стремятся занять город. Политолог Лиманов в свою очередь указал, что взятие Торецка открывает дорогу к освобождению всей территории ДНР.

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#клещи
#город
#политолог
#днр
#всу
#рф
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В Курской области уничтожен финский наёмник Вилле Мюккянен
18 августа 2024, 12:17

Фото: istockphoto/breakermaximus

Российские военные ликвидировали очередного иностранного «солдата неудачи», отправившегося в ряды ВСУ добывать деньги и сомнительную славу. В Курской области нашёл свою смерть финский наёмник Вилле Мюккянен.
На родине «горячий финский парень» служил в спецназе, а потом спорол родные погоны и отправился воевать за Украину, передаёт телеграм-канал Readovka. В своих социальных сетях он бесконечно хвастался «ценным боевым опытом», украшал посты хештегами «professional», «slavaukraini» и тому подобными, а сообщения завершал фразой «смерть врагам» и эмодзи черепа и русского триколора.

Однако наёмник сам нашёл смерть, ступив на русскую землю. Его пока ещё живым «побратимам» следует помнить, что даже самые «опытные» и мотивированные вояки имеют свойство гибнуть, столкнувшись с русским оружием и русским солдатом.

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#смерть
#наемники
#курская область
#всу
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ВСУ разрушили ещё один мост в Глушковском районе Курской области
18 августа 2024, 11:50

Фото: istockphoto/Pawel Kajak

ВСУ частично разрушили ещё один мост через реку Сейм. Удар был нанесён по переправе в селе Званое в Глушковском районе Курской области.
Военкоры сообщают, что при атаке использовалась ракета HIMARS, передаёт телеграм-канал «Осторожно, новости». Судя по фотографиям, мостовой настил разрушен примерно наполовину. Украинская сторона, комментируя удар по мосту, говорит о применении авиации. Этот мост использовался для эвакуации мирных жителей из районов боевых действий, а также для перемещения подразделений Вооружённых сил РФ.

Теперь в Глушковском районе остался только один мост через Сейм, который можно полноценно использовать для снабжения войск и переброски боевых частей. Он расположен в селе Карыж.

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#мост
#ракета
#новости
#удар
#рф
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Дрон ВСУ атаковал подстанцию в городе Ясиноватая в ДНР
18 августа 2024, 11:13

Фото: istockphoto/aapsky

Украинский беспилотник нанёс удар по электроподстанции в городе Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. В настоящее время подача электроэнергии в населённом пункте нарушена.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, размер причинённого ущерба уточняется. Сотрудники аварийно-ремонтных бригад уже приступили к ликвидации последствий атаки БПЛА. Там, где это возможно, задействованы резервные источники питания. Городские власти делают всё возможное для скорейшего восстановления полноценной работы электросетей.

Не умея добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим активно использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

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