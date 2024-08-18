Спецназ «Ахмат» остановил противника на своем участке на Курском направлении

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Противник остановлен на всем участке на курском направлении, где находится спецназ «Ахмат», проинформировал в своем Telegram-канале генерал-майор Апты Алаудинов.
«По всему периметру, где мы есть, противник, в принципе, остановлен. Противник предпринимает отчаянные попытки прорвать тот участок, где мы находимся», — доложил военный.Начальник спецназа «Ахмат» уточнил, что бойцы уничтожили боевую бронированную машину украинских боевиков.
Бои в приграничье Курской области продолжаются с 6 августа, когда ВСУ попытались прорваться вглубь российских территорий. По оценкам экспертов, Украина пошла на отчаянный шаг, который может привести к краху киевского режима.
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Никита Кротов