Стало известно о влиянии боев под Курском на поставки для ВСУ оружия Запада

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Бои под Курском не повлияют на поставки западного оружия боевикам ВСУ, высказал свое мнение «Ленте.ру» военный аналитик Василий Дандыкин.
«Я думаю, никак это не повлияет. Они планово поставляют оружие, и его хватает, судя по всему. Хоть они и жалуются, что у них не хватает. Но, судя по обстрелам, — Донецк, еще 12 ракет наши сбили над Крымским мостом, морские дроны утопили — [это не так]», — сказал собеседник журналистам.Кроме того, Дандыкин допускает, что западные союзники Киева могут увеличить поставки комплексов противовоздушной обороны.
Ранее сообщалось, что Киев использовал при нападении на Курскую область бронеавтомобиль Roshel Senator (модель Ford F-559 Senator APC), полученный незадолго до атаки на российские приграничные территории.
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