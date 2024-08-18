Стало известно о влиянии боев под Курском на поставки для ВСУ оружия Запада

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы объявил о завершении своей дипломатической миссии в Москве и уходе с поста. Об этом он рассказал в интервью ТАСС. Глава диппредставительства проработал в столице больше 18 лет, говорится в материале.