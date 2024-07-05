На Украине объявили воздушную тревогу по всей территории

Фото: istockphoto/Harry Wedzinga
По всей Украине объявлена воздушная тревога, сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Уточняется, что тревога была объявлена в 23:30 по местному времени (совпадает с московским) в Черкасской и Киевской областях, в 23:41 – в Киеве. Затем тревога распространилась на все регионы Украины.
Ранее сообщалось, что взрывы произошли на аэродромах Киева и Киевской области. По данным пророссийского подполья, один из них зафиксировали в направлении аэропорта Борисполь.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
«Страна.ua»: В порту под Одессой прогремел взрыв
В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
Взрыв прогремел в Мелитополе
Ранее сообщалось, что взрывы произошли на аэродромах Киева и Киевской области. По данным пророссийского подполья, один из них зафиксировали в направлении аэропорта Борисполь.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
«Страна.ua»: В порту под Одессой прогремел взрыв
В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
Взрыв прогремел в Мелитополе
Александр Климов