«Страна.ua»: В порту под Одессой прогремел взрыв

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В порту города Черноморска в Одесской области на юге Украины прогремел взрыв. В городе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики. В материале не указано, какие именно объекты портовой инфраструктуры были повреждены в результате взрыва. Официальной информации об инциденте пока не последовало.
До этого в Сети появились кадры оборонительных сооружений, установленных в пляжной зоне Черноморска. Железобетонные надолбы и другие конструкции растянулись вдоль всего побережья на расстоянии нескольких метров от моря. Примечательно, что они никак не мешают местным отдыхающим, которые продолжают отдыхать и загорать на пляже.
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Александр Бойцов