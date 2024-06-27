Взрыв прогремел в Мелитополе

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В городе Мелитополь Запорожской области произошел взрыв. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Причина и природа взрыва уточняется. Предварительно – работа ПВО. Подробности позже», – написал Рогов у себя в Telegram.Ранее украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве и Хмельницкой области. Воздушная тревога объявлена на всей территории страны.
Кроме того, российская армия ударила по району авиазавода в Харькове. Там было два мощных «прилета».
Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Никита Иванов