На Украине опасаются последующих массированных атак со стороны России

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Россия и дальше продолжит наносить удары по украинским военным объектам в ближайшее время. Такое заявление сделал бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Да, это так».
«Вот они (Россия. – ред.) провели две крупномасштабные классические воздушные операции. Они их будут проводить еще месяц, а, может, два», — уверен Стариков.
По его словам, армия России своими ударами поражает объекты военно-промышленного комплекса Украины и предприятия. Стариков также отметил, что та же участь постигнет и истребители F-16, когда союзники передадут их Киеву. Таким образом, он предположил, что российские военные перенесут такие воздушные удары и на линию соприкосновения на оперативной глубине.
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