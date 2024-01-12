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В ходе массированных атак российские военные бьют по объектам ВСУ, где хранится западное вооружение. Об этом заявил обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«Российская армия усилила свои атаки, достигая и военных объектов, где хранилось различное западное вооружение», — заявил Леройс.
Он отметил, что стратегия ВС РФ ведения интенсивных боевых действий сильно нарушила структуру украинских войск ВСУ и сильно истощила оборонительный арсенал Украины.
Таким образом, эксперт уверен, что украинское руководство уже не сможет переломить ситуацию на поле боя, что неминуемо приближает Украину к поражению.
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Элина Позднякова