На Украине опасаются выхода России на границу ДНР после освобождения Очеретино

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Перед армией России открываются большие возможности после освобождения Очеретино в ДНР, ВС РФ могут выйти на границу республики. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу PolitБюро.
«Если мы посмотрим чуть детальнее, то увидим, что тут (в районе Очеретино. — ред.) — оперативная пустота, крупных населенных пунктов впереди практически нет. И сейчас российское военное руководство определяет направление главного удара», — отметил Бортник.
Он предполагает, что новый удар российской армии придётся на границу между ДНР и Днепропетровской областью. Если ВС РФ смогут выйти на данный рубеж, тогда это станет не только военным, но и политическим поражением Киева, заключил Бортник.
Напомним, 5 мая Минобороны РФ сообщило, что российские силы полностью освободили посёлок Очеретино в Донецкой области.
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Элина Позднякова