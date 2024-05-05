Раскрыто преимущество, которое получили ВС РФ после освобождения Очеретино

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Освобождение посёлка Очеретино позволит усилить огневое давление на две трассы снабжения ВСУ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.
«Освобождение поселка Очеретино под Авдеевкой позволяет усилить огневое давление на две трассы снабжения украинских сил», — пишет агентство, ссылаясь на свои источники.
5 мая в Министерств обороны РФ сообщили, что российские силы полностью освободили посёлок Очеретино в Донецкой области. Теперь главная точка боевых действий на этом направлении — город Часов Яр. Когда ВС РФ полностью освободят его, то смогут выйти на Славянск и Краматорск — главные укрепрайоны ВСУ, расположенные на Донбассе.
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