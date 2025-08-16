На Украине опровергли сообщения о воздушном перемирии с Россией

16 августа 2025, 14:09

Советник Зеленского Литвин: Киев не получал данных о воздушном перемирии с РФ

Фото: iStock/Silent_GOS

Советник главы киевского режима Владимира Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию о существовании предварительного соглашения о «воздушном перемирии» между Россией и Украиной. Его слова приводит РИА Новости.





Ранее журналист издания The Economist Оливер Кэрролл со ссылкой на собственный источник сообщил о якобы достигнутом предварительном договоре о прекращении огня в воздушном пространстве в преддверии проведения трёхсторонней встречи президентов России, США и Украины – Владимира Путина, Дональда Трампа и Владимира Зеленского.





«Мы ничего не слышали об этом», – написал Литвин в ответ на публикацию Кэрролла в соцсети X.