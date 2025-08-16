В США назвали лучший способ завершения конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил, что стороны сошлись во мнении: лучший путь завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не простое перемирие. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.
Во время двусторонней встречи на Аляске Путин сказал, что Россия заинтересована в подписании мирного соглашения. В пятницу лидеры России и США впервые за семь лет провели полноформатные переговоры на военной базе Эльмендорф‑Ричардсон в Аляске; встреча завершилась заявлениями о «существенном прогрессе», но без подписанных соглашений.
«Все пришли к выводу, что наилучшим способом положить конец [конфликту] является переход к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое зачастую не выполняется», — отметил Трамп.Стороны обсуждали прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерными вооружениями и восстановление двусторонних контактов в экономике и сфере безопасности. По итогам саммита Трамп сообщил о начале подготовки трёхсторонней встречи лидеров России, Украины и США; Путин пригласил его в Москву.