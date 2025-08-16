В США назвали лучший способ завершения конфликта на Украине

16 августа 2025, 13:03

Трамп: лучшим способом завершения украинского конфликта является мирный договор

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: Kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с Владимиром Путиным заявил, что стороны сошлись во мнении: лучший путь завершить конфликт на Украине — мирное соглашение, а не простое перемирие. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.





Во время двусторонней встречи на Аляске Путин сказал, что Россия заинтересована в подписании мирного соглашения. В пятницу лидеры России и США впервые за семь лет провели полноформатные переговоры на военной базе Эльмендорф‑Ричардсон в Аляске; встреча завершилась заявлениями о «существенном прогрессе», но без подписанных соглашений.





«Все пришли к выводу, что наилучшим способом положить конец [конфликту] является переход к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое зачастую не выполняется», — отметил Трамп.

