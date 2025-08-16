В Верховной раде заявили, что саммит на Аляске стал победой Путина и унижением Украины
Саммит на Аляске оказался триумфом для президента России Владимира Путина и стал серьёзным поражением для Украины. Такое мнение высказала депутат Верховной Рады от партии «Голос» Кира Рудик, слова которой приводит телеканал Sky News.
По её словам, ожидалось достижение безусловного прекращения огня, однако этого не произошло.
Парламентарий отметила, что Россия продолжает вести наступательные действия как на земле, так и в воздухе. В результате сейчас это однозначная победа Путина.
Рудик также отметила, что российский лидер получил очень теплый приём и «заработал дополнительное время». В то же время, по её мнению, президент США Дональд Трамп провёл успешные переговоры, тогда как Украина не получила никаких значимых результатов.
