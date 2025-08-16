В Верховной раде заявили, что саммит на Аляске стал победой Путина и унижением Украины

16 августа 2025, 12:54

Депутат Рады Рудик: саммит на Аляске стал победой Путина

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Саммит на Аляске оказался триумфом для президента России Владимира Путина и стал серьёзным поражением для Украины. Такое мнение высказала депутат Верховной Рады от партии «Голос» Кира Рудик, слова которой приводит телеканал Sky News.