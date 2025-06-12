Писториус сделал неожиданное заявление о передаче Taurus Киеву
Писториус: ФРГ не планирует передавать Киеву ракеты Taurus
Германия не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, пишут украинские СМИ со ссылкой на главу Минобороны ФРГ Бориса Писториуса.
«Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это? Мой ответ — нет», — сказано в материале.Перед этим канцлер ФРГ Фридрих Мерц говорил о том, что у Берлина нет планов по передаче киевскому режиму дальнобойных крылатых ракет. Политик отмечал, что такой шаг потребует длительного обучения украинских военнослужащих. При этом Мерц подчеркивал, что изначально не стоило вести публичные дебаты о поставках вооружений.
Еще весной канцлер допускал передачу дальнобойных ракет в беседе с ARD при согласовании с партнерами из Европы. Писториус говорил, что есть множество аргументов против этого.