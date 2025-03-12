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На Украине отказались признавать полный выход ВСУ из Суджи

Костенко опроверг полный выход ВСУ из Суджи
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко опроверг полный выход ВСУ из Суджи. Его слова публикуют украинские СМИ в Telegram-каналах.
По его словам, ВС России находятся лишь в северной части города. Костенко отметил, что сейчас там идут бои.

Подтверждений своих слов он не предоставил.

Ранее комбат из группировки «Север» сообщил РИА Новости, что российский флаг был поднят у администрации Суджи, центр города возвращен под контроль российских войск.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.

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#вс рф
Опубликованы первые кадры с выходящими из освобожденной Суджи гражданскими
12 марта 2025, 16:33

Фото: iStock/N-sky

Telegram-канал «Два майора» опубликовал первые кадры с мирными жителями, выходящими из освобожденной от боевиков ВСУ Суджи Курской области.
«Наша 11-я бригада встречает выходящих из освобожденной зоны людей», — говорится в сообщении.

На кадрах — женщина и пожилой мужчина в инвалидной коляске. На первый взгляд россияне не ранены.


По данным украинского военного паблика, 12 марта ВСУ полностью вышли из Суджи Курской области. При этом, по словам военно-политического эксперта Яна Гагина, при отступлении из города противник потерял очень много личного состава и техники. Поэтому успешным выводом частей ВСУ это назвать нельзя.

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Госсекретарь США рассказал о шагах по снятию с России санкций
Рубио: пока не было предпринято шагов для снятия с РФ американских санкций
12 марта 2025, 16:22

Фото: iStock/designer491

Пока не было предпринято шагов для снятия с России американских санкций. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, информирует Fox News.
По его словам, каждая введенная в отношении РФ санкция продолжает действовать. Рубио выразил мнение, что заранее угрожать Москве санкциями на случай, если она не согласится на прекращение огня, будет неконструктивно.

На сегодняшний день стороны пытаются добиться прекращения боевых действий и достичь «уровня дипломатии».

Ранее Киев по итогам переговоров с Вашингтоном в Джидде выразил готовность принять предложение США о прекращении огня в зоне конфликта на 30 дней.

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#рф
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Рубио раскрыл одну из тем переговоров Украины и США
Рубио: США и Украина на встрече в Джидде обсуждали территориальные уступки
12 марта 2025, 16:19

Фото: istockphoto/ValleraTo

Тема территориальных уступок обсуждалась на американо-украинских переговорах в Саудовской Аравии. Об этом заявил журналистам на пресс-конференции госсекретарь США Марко Рубио.
«У нас были (такие — прим. ред.) разговоры», — прокомментировал он.
Рубио уточнил, что большая часть переговоров с украинской делегацией была посвящена не условиям, а переговорному процессу.

Марко Рубио не подтвердил возможный приезд спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа в Россию, добавив, что администрация США свяжется с Москвой.

Перед этим агентство Bloomberg писало, что западные спецслужбы не верят в готовность России пойти на компромисс по Украине. Кроме того, журналисты пообщались с пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым.

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Лавров: поведение Франции и Германии по минским соглашениям было постыдным
12 марта 2025, 15:38

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Поведение Франции и Германии после подписанных Парижем и Берлином минских соглашений по Украине постыдно. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.
«То, как повели себя французы и немцы, — стыдно», — отметил министр.

По словам Лаврова, лидеры Украины, Франции и Германии, которые подписали минские соглашения по Украине, заявили, что никогда не собирались выполнять договоренности. Глава МИД России добавил, что главная цель Киева, Парижа и Берлина заключалась в накачке Украины оружием.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Кадыров опубликовал видео привала бойцов ВС РФ в газопроводе под Суджей
12 марта 2025, 15:22

Фото: istockphoto/zim286

Видео с российскими военнослужащими, устроившими привал в газопроводе под Суджей, показал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
На записи можно увидеть довольные лица бойцов, которые не забывают о юморе в военное время.



«Операция была дерзкой, но прежде всего невероятно эффективной. Высочайшая подготовка, решительность и слаженность действий бойцов позволили достигнуть цели и нанести сокрушительный удар по врагу», — сказано в публикации Кадырова.
Командира отряда «Аида» спецназа «Ахмат» глава Чечни назвал настоящим стратегом.

Ранее в Минобороны докладывали, что российские военные сорвали доставку боеприпасов для боевиков ВСУ.

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