На Украине отказались признавать полный выход ВСУ из Суджи

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Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко опроверг полный выход ВСУ из Суджи. Его слова публикуют украинские СМИ в Telegram-каналах.
По его словам, ВС России находятся лишь в северной части города. Костенко отметил, что сейчас там идут бои.
Подтверждений своих слов он не предоставил.
Ранее комбат из группировки «Север» сообщил РИА Новости, что российский флаг был поднят у администрации Суджи, центр города возвращен под контроль российских войск.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.
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Центр Суджи возвращен под контроль ВС России
Подтверждений своих слов он не предоставил.
Ранее комбат из группировки «Север» сообщил РИА Новости, что российский флаг был поднят у администрации Суджи, центр города возвращен под контроль российских войск.
Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 23 тысяч военных.
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Екатерина Коршунова