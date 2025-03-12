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Сбежавшие из курской Суджи боевики ВСУ пожелали бойцам ВС РФ «научиться воевать», оставив соответствующую надпись в городе. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Ранее военный аналитик Ян Гагин сообщал о больших потерях среди украинских боевиков при отступлении из Суджи.
Он добавил, что некоторых боевиков бросило их же командование, поэтому они не успели выйти из Суджи.
По сообщениям российских военкоров, город контролируют ВС РФ.
Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Перед этим, в июне того же года, президент России Владимир Путин предлагал киевскому режиму завершить боевые действия. Киев отклонил предложение.
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Он добавил, что некоторых боевиков бросило их же командование, поэтому они не успели выйти из Суджи.
По сообщениям российских военкоров, город контролируют ВС РФ.
Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Перед этим, в июне того же года, президент России Владимир Путин предлагал киевскому режиму завершить боевые действия. Киев отклонил предложение.
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Никита Кротов