Опубликованы первые кадры с выходящими из освобожденной Суджи гражданскими

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Telegram-канал «Два майора» опубликовал первые кадры с мирными жителями, выходящими из освобожденной от боевиков ВСУ Суджи Курской области.
«Наша 11-я бригада встречает выходящих из освобожденной зоны людей», — говорится в сообщении.
На кадрах — женщина и пожилой мужчина в инвалидной коляске. На первый взгляд россияне не ранены.
По данным украинского военного паблика, 12 марта ВСУ полностью вышли из Суджи Курской области. При этом, по словам военно-политического эксперта Яна Гагина, при отступлении из города противник потерял очень много личного состава и техники. Поэтому успешным выводом частей ВСУ это назвать нельзя.
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