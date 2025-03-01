На Украине открыли сбор средств на ядерное оружие после перепалки Зеленского с Трампом

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Украинский банкир Олег Гороховский начал сбор средств на ядерное оружие на фоне конфликта Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в ходе переговоров в Белом доме. Об этом сообщают СМИ Украины.
Уточняется, что всего за полчаса на ядерное оружие задонатили два миллиона гривен.
В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа с Зеленским, которая в итоге переросла в перепалку. Как сообщает телеканал Fox News, американский лидер «вышвырнул» главу киевского режима из-за проявленного неуважения. В результате также было отменено подписание сделки между Киевом и Вашингтоном о редкоземельных металлах.
Телеканал CBS News, в свою очередь, отметил, что конфликт поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Киевские чиновники после произошедшего впали в отчаяние и теперь пытаются добиться возвращения к обсуждению, но пока это не дало никаких результатов. Отмечается, что Трамп отказывается разговаривать с Зеленским.
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В пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа с Зеленским, которая в итоге переросла в перепалку. Как сообщает телеканал Fox News, американский лидер «вышвырнул» главу киевского режима из-за проявленного неуважения. В результате также было отменено подписание сделки между Киевом и Вашингтоном о редкоземельных металлах.
Телеканал CBS News, в свою очередь, отметил, что конфликт поднимает вопрос о приостановке дальнейшей помощи Украине. Киевские чиновники после произошедшего впали в отчаяние и теперь пытаются добиться возвращения к обсуждению, но пока это не дало никаких результатов. Отмечается, что Трамп отказывается разговаривать с Зеленским.
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Анастасия Чинкова