На Украине озвучили количество ушедших в самоволку боевиков ВСУ

11 октября 2025, 20:03

Безуглая: примерно 250 тыс. военнослужащих ВСУ ушли в самоволку

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Независимый нардеп Марьяна Безуглая 11 октября заявила, что с начала конфликта в 2022 году по настоящее время около 250 тыс. военнослужащих ВСУ ушли в самоволку. По её словам, которые приводят «Известия», это примерно соответствует численности украинской армии до начала боевых действий.