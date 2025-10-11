На Украине озвучили количество ушедших в самоволку боевиков ВСУ
Независимый нардеп Марьяна Безуглая 11 октября заявила, что с начала конфликта в 2022 году по настоящее время около 250 тыс. военнослужащих ВСУ ушли в самоволку. По её словам, которые приводят «Известия», это примерно соответствует численности украинской армии до начала боевых действий.
Безуглая связывает массовое дезертирство со «странными приказами» командования, обращением с солдатами «как с рабами» и отсутствием реформ в подготовке личного состава и работе территориальных центров комплектования (ТЦК, аналоги военкоматов).
Ранее, 4 октября, сообщалось, что в Харьковской области младший командный состав допускает уход солдат в самоволку из‑за некомпетентности старших офицеров. Особенно много подобных случаев отмечалось в 425‑м отдельном штурмовом полку.
