На Украине отменили демобилизацию для бойцов ВСУ

Фото: iStock/Oleksander Bontei
На Украине демобилизацию исключили из законопроекта об усилении мобилизации в вооруженных силах Украины. С таким письмом обратился главыком ВСУ Александр Сырский к министру обороны Украины Рустему Умерову. Об этом пишет издание «Украинская правда».
Уточняется, что Сырский написал Умерову письмо, в котором говорится о необходимости дополнительного изучения статьи о демобилизации. Ввиду этого он попросил рассмотреть вопрос о ротации ВСУ отдельно.
При этом украинский депутат Александр Федиенко подтвердил, что оборонный комитет после консультаций с Сырским удалил из закона о мобилизации статьи о демобилизации. Он уточнил, что этот вопрос будет подниматься отдельно.
Федиенко привёл и некоторые основные положения утвержденного законопроекта о мобилизации на Украине. Будет введено ограничение в оказании консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет. Кроме того, мужчинам этого возраста нельзя будет управлять автомобилями. Те люди, которые имеют вторую или третью группу инвалидности долны будут повторно пройти медкомиссию для определения пригодности к службе. При этом ограниченно пригодные обязаны будут повторно пройти новый медосмотр в течение 12 месяцев.
Читайте также:
Мобилизация на Украине должна вернуть домой 330 тыс. уставших бойцов ВСУ
«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация
Новая мобилизация на Украине подорвёт большую часть экономики страны
При этом украинский депутат Александр Федиенко подтвердил, что оборонный комитет после консультаций с Сырским удалил из закона о мобилизации статьи о демобилизации. Он уточнил, что этот вопрос будет подниматься отдельно.
Федиенко привёл и некоторые основные положения утвержденного законопроекта о мобилизации на Украине. Будет введено ограничение в оказании консульских услуг для мужчин от 18 до 60 лет. Кроме того, мужчинам этого возраста нельзя будет управлять автомобилями. Те люди, которые имеют вторую или третью группу инвалидности долны будут повторно пройти медкомиссию для определения пригодности к службе. При этом ограниченно пригодные обязаны будут повторно пройти новый медосмотр в течение 12 месяцев.
Читайте также:
Мобилизация на Украине должна вернуть домой 330 тыс. уставших бойцов ВСУ
«Два микроинсульта и травма головы»: Пленный боец ВСУ рассказал, как проходила мобилизация
Новая мобилизация на Украине подорвёт большую часть экономики страны
Элина Позднякова