На Украине отменили выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев

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Выплаты пенсий почти 300 тысячам переселенцев были отменены на Украине, пишет «Страна.ua».
Согласно данным Пенсионного фонда Украины, количество пенсионеров среди внутренне перемещенных лиц, которые получили статус до начала специальной военной операции (СВО), прошли процедуру физической идентификации и продолжают получать пенсионные выплаты, составляет 228,4 тысячи человек.
«Количество лиц из числа внутренне перемещенных лиц, которые приобрели этот статус до 24 февраля 2022 года, не подверглись физической идентификации и прекратили получение пенсии, составляет 299,4 тысячи человек», — говорится в сообщении.Читайте также:
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Артем Кузьмин