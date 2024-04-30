Военным ВСУ повысили выплаты за участие в боевых действиях

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Министерство обороны Украины объявило о повышении заработной платы для военнослужащих. Теперь воины Вооруженных сил Украины, участвующие в боевых действиях, получат вознаграждение в размере 100 тысяч гривен (примерно 236 тысяч рублей), передает РИА Новости.
В ведомстве отметили, что минимальная месячная заработная плата составляет 20,1 тысячи гривен (47,5 тысячи рублей). Кроме того, единовременные пособия для военнослужащих, заключивших первый контракт в текущем году, составляют 24,2 тысячи гривен (57,2 тысячи рублей) для рядового состава, 27,2 тысячи гривен (64,3 тысячи рублей) для сержантов и старшин, и 30,2 тысячи гривен (71,3 тысячи рублей) для офицеров.
Кроме того, военнослужащие, участвующие в боевых действиях, будут получать дополнительное вознаграждение в размере 2,5 тысячи долларов. За выполнение специальных задач вне передовой зоны предусмотрено вознаграждение в размере 30 тысяч гривен (примерно 71 тысяча рублей), а одноразовое вознаграждение за службу на передовой за каждые 30 дней составит 70 тысяч гривен (примерно 165,5 тысячи рублей).
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Артем Кузьмин