На Украине отметили важность ротации военных для обороны

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Майор и начальник штаба бригады «Азов»* Богдан Кротевич заявил, что ротация сил на передовой необходима для обороны украинских городов. Слова Кротевича приводит информационное агентство ТАСС.
Кротевич отметил, что под угрозой находится Харьков и Киев в частности.
Ранее немецкий журналист Грегор Швунг заявил, что в Киеве при взгляде на успехи российской армии испытывают панику.
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«Если сейчас не хватает войск, чтобы поменять бригады, которые по году стоят на линии фронта, то у нас точно не будет войск, чтобы оборонять Харьков, Киев и так далее», – сказал офицер.
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Александр Климов