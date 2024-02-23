На Украине отметили важность ротации военных для обороны

Поставки танков, беспилотников и другого вооружения по заказу Вооруженных сил России за последние годы выросли в несколько раз, а производство перспективных образцов и внедрение искусственного интеллекта в военную отрасль переходят на следующий этап. Об этом заявил президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества.