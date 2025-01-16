На Украине отправляют в пехоту специалистов по РЭБ

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Гентштаб ВСУ продолжает отправлять в пехоту ценных специалистов, в этот раз мобилизовать намерены операторов средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. При этом, по ее словам, сокращений и оптимизации в штабах не наблюдается.
«РЭБовцев планируют мобилизовать «по-тихому» в ближайшие дни. Пытаются забрать даже специалистов, работающих со станциями стратегического уровня», — приводят argumenti.ru сообщение Безуглой.В то же время в рядах ВСУ продолжает расти дезертирство. Как сообщает «Вечерняя Москва», летом прошлого года из частей бежали по 6–7 тысяч солдат в месяц. В сентябре количество дезертиров достигло 8 тысяч, в ноябре — 10 тысяч, в декабре — 17,5 тысяч.
Военэксперт Игорь Забелин в беседе с изданием назвал три причины столь массового дезертирства.
«Первая — изменился состав ВСУ. Большая часть военных либо погибла, либо в госпиталях. Люди, которых наловили, воевать не умеют, поэтому и бегут. Вторая причина: положение на фронте. ВСУ отступают, боевой дух низкий. Третье: бойцы понимают, что война скоро закончится», — поделился он.Читайте также:
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