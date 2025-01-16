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Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 210 военнослужащих. Об этом проинформировало МО РФ.
Помимо этого, подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по украинским формированиям, включая танковые и механизированные бригады, в районах населенных пунктов Викторовка, Гуево, Куриловка и других.
Отражена контратака противника. Также были поражены живая сила и техника ВСУ в Сумской области, включая населенные пункты Бондаревка, Замостье и Мирополье.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Отражена контратака противника. Также были поражены живая сила и техника ВСУ в Сумской области, включая населенные пункты Бондаревка, Замостье и Мирополье.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Нанес урон НАТО на $300 млн: Новгородский дрон «Князь Вандал» испытали на СВО, особенности, характеристики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова