ВС РФ формируют крупнейший за все время СВО котел для ВСУ

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Российские бойцы создают крупнейший котел для ВСУ за все время спецоперации. Об этом пишет MK.RU, ссылаясь на военных корреспондентов и мониторинговые ресурсы.
«Согласно оперативным данным, российские войска продолжают реализовывать стратегию полного окружения противника, формируя крупнейший за всю историю СВО котел», — говорится в статье.
Отмечается, что в котел могут попасть основные силы противника, обороняющие Покровск, Мирноград и другие прилегающие территории.
Накануне бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ВС РФ взяли Красноармейск в полуокружение.
По данным украинского военного паблика DS, российские войска за последние десять дней взяли под свой контроль 11 населённых пунктов на территории Донбасса: Янтарное, Лозовая, Ивановка, Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Зеленое, Новоивановка, Леонидово и Александрия.
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Элина Позднякова