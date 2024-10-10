Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что российские войска, освободив Угледар, значительно усилили разрушение фронта в зоне спецоперации.
В эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive он отметил, что операции российских сил в Угледаре и под Харьковом приводят к коллапсу украинского фронта.
Макгрегор добавил, что осталось немного преград для российской армии, чтобы перейти реку Днепр и продвинуться к Киеву. Он также подчеркнул, что многие восточноевропейские страны начинают отказываться от поддержки киевского режима из-за нежелания быть втянутыми в конфликт.
«Результат уже предрешен. Украина проиграла», — резюмировал он.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября, что стало важным шагом для российских войск, позволяя им продвигаться в направлении Великая Новоселка и Курахово. Освобождение этого города также обеспечило безопасность трассы Донецк — Мариуполь и вывело Волноваху из-под удара.
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу отметил, что за август и первую неделю сентября российские силы освободили почти тысячу квадратных километров территории, при этом противник несет значительные потери, достигающие двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
Читайте также:
Пентагон назвал всего одну причину, почему удары ВСУ вглубь России запрещены
Зеленский толкает мир к войне? В Крыму озвучили опасные последствия его плана
Националисты заявили о захвате сотен храмов УПЦ
Макгрегор добавил, что осталось немного преград для российской армии, чтобы перейти реку Днепр и продвинуться к Киеву. Он также подчеркнул, что многие восточноевропейские страны начинают отказываться от поддержки киевского режима из-за нежелания быть втянутыми в конфликт.
«Результат уже предрешен. Украина проиграла», — резюмировал он.
Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября, что стало важным шагом для российских войск, позволяя им продвигаться в направлении Великая Новоселка и Курахово. Освобождение этого города также обеспечило безопасность трассы Донецк — Мариуполь и вывело Волноваху из-под удара.
Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу отметил, что за август и первую неделю сентября российские силы освободили почти тысячу квадратных километров территории, при этом противник несет значительные потери, достигающие двух тысяч человек убитыми и ранеными в день.
Читайте также:
Пентагон назвал всего одну причину, почему удары ВСУ вглубь России запрещены
Зеленский толкает мир к войне? В Крыму озвучили опасные последствия его плана
Националисты заявили о захвате сотен храмов УПЦ
Елена Перлова